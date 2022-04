Musk e Pequim dão gás ao Nasdaq

Os principais índices de Wall Street terminaram no verde, com o setor tecnológico a liderar os ganhos.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,20% para 34.886,83 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a pular 0,69% para 4.577,25 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,90% para 14.532,55 pontos.

A animar esteve o facto de o regulador chinês do mercado de capitais ter referido este fim de semana que vai mudar as leis de confidencialidade que impedem as empresas chinesas listadas no exterior de fornecer informações financeiras confidenciais a reguladores estrangeiros – o que ajudará na sua disputa com os EUA, especialmente no que diz respeito às tecnológicas.

A impulsionar o setor tecnológico esteve também a Twitter, que disparou 27,13% para 49,97 dólares depois do anúncio de que o CEO da Tesla, Elon Musk, comprou uma posição de 9,2% na rede social das micromensagens.