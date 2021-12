Musk volta a vender milhões de ações da Tesla e afunda cotação da empresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elon Musk voltou a exercer "stock options" sobre ações da Tesla.



De acordo com os documentos da Comissão dos Valores Mobiliários dos EUA (SEC na sigla inglesa), citados pela televisão norte-americana CNBC, o empresário sul-africano vendeu, esta quinta-feira, 934 mil ações da Tesla, a valer 963,2 milhões de dólares.





Sendo esta uma operação de "stocks options", o CEO da Tesla acabou por comprar, posteriormente, 2,17 milhões de títulos da fabricante automóvel.





No Twitter, Elon Musk brincou com a situação, ao escrever: "estou a pensar abandonar o meu emprego, quem sabe não me torno influencer".





Esta operação levou a Tesla a seguir a tendência negativa, observada no "premarket," estando neste momento cada ação a desvalorizar 1,17% para os 992,31 dólares.



Com esta queda, a capitalização de mercado da empresa volta a cair abaixo do patamar de um bilião de dólares. É a segunda vez esta semana que a marca abandona o clube das "trillion dollar babies".





Esta segunda-feira, a Tesla não ficou imune ao início da investigação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre os riscos de incêndio - em domicílios e estabelecimentos - associados aos defeitos nos sistemas de painéis solares da empresa e colocou, ainda que por breves momentos, o "pé de fora" do grupo das empresas com uma capitalização de mercado superior a um bilião de dólares.





O Twitter decide, está decidido



Desde que no mês passado, quando os seguidores de Musk no Twitter votaram para que o empresário vendesse 10% do capital detido na Tesla, Musk já se desfez de cerca de 12 mil milhões de dólares em ações.





No início deste mês, o CEO da Tesla já tinha vendido mais 973 milhões de dólares (867,82 milhões de euros, à taxa de câmbio actual), em ações da fabricante automóvel.





Na última semana de novembro, o CEO da gigante automóvel vendeu cerca de 8,2 milhões de ações da Tesla por cerca de 8,8 mil milhões de dólares, depois de os seus seguidores no Twitter terem votado favoravelmente pela venda de 10% da participação do empresário sul-africano no capital da Tesla.





No início de novembro, Musk perguntou aos seus seguidores no Twitter se devia vender 10% da sua participação. A resposta foi ‘sim’ (perto de 58% dos 3,5 milhões de votos foram a favor da venda) e o CEO da fabricante automóvel alienou então as ações na segunda-feira, 8 de novembro. Nesse dia, a cotada terminou a perder quase 5%.