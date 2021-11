Musk livra-se de mais 900 milhões de ações da Tesla. Cotação da gigante automóvel derrapa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elon Musk voltou ao ataque com mais "stock options", acabando por vender mais 973 milhões de dólares (867,82 milhões de euros, à taxa de câmbio actual), em ações da Tesla.





O CEO da Tesla adquiriu esta terça-feira 2,1 milhões de ações por 2,2 mil milhões de dólares (1,96 mil milhões de euros), para mais tarde vender 934.091 milhões de títulos por 973 milhões, segundo os dados comunicados à Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador norte-americano.





Este é a última grande venda de títulos da Tesla do autodenominado "imperador de marte".





Na última semana, o CEO da gigante automóvel vendeu cerca de 8,2 milhões de ações da Tesla por cerca de 8,8 mil milhões de dólares, depois de os seus seguidores no Twitter terem votado favoravelmente pela venda de 10% da participação do empresário sul-africano no capital da Tesla.





Esta terça-feira, o preço das ações da gigante automóvel fecharam a sessão com uma queda de 4,14%, para 1.109,03 mil dólares. Hoje de manhã, a cotação dos títulos continua a cair no "Premarket" 0,56%, para os 1,102.86 dólares.



Musk vendeu cerca de 5 mil milhões de dólares em ações da Tesla na há duas semanas, depois de exercer essas opções que recebeu como parte do prémio de compensação, em 2012.





O CEO da fabricante norte-americana de veículos elétricos exerceu mais de 2,15 milhões de ‘stock options’ [opções de compra de ações] na empresa, tendo em seguida vendido esses títulos.



No início de novembro, Musk perguntou aos seus seguidores no Twitter se devia vender 10% da sua participação. A resposta foi ‘sim’ (perto de 58% dos 3,5 milhões de votos foram a favor da venda) e o CEO da fabricante automóvel alienou então as ações na segunda-feira, 8 de novembro. Nesse dia, a cotada terminou a perder quase 5%.