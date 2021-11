Michael Burry diz que Musk apenas queria livrar-se das ações da Tesla

O famoso investidor, que investiu vários milhões de dólares em apostas na queda da fabricante de veículos elétricos, disse que Musk não precisa de dinheiro, argumentando que vendeu agora as ações porque apenas queria livrar-se de ações da Tesla.



Michael Burry, o investidor que ficou conhecido por fazer milhares de milhões de dólares a apostar contra hipotecas bancárias durante a grande crise financeira, considera que, no fundo, Elon Musk apenas queria "livrar-se" das ações da Tesla, por detrás de toda a polémica criada nas suas redes sociais.O famoso investidor, que investiu vários milhões de dólares em apostas na queda da fabricante de veículos elétricos, disse que Musk não precisa de dinheiro, argumentando que vendeu agora as ações porque apenas queria livrar-se de ações da Tesla.

Elon Musk vendeu cerca de 5 mil milhões de dólares em ações da Tesla na semana passada, depois de exercer essas opções que recebeu como parte do prémio de compensação, em 2012. Na altura, o empresário tinha a hipótese de compras 22,8 milhões de ações da empresa por 6,24 dólares. Agora, vendeu parte delas por 1.047 dólares cada, pouco tempo antes de essas opções expirarem, no início do próximo ano.



A 31 de março deste ano, o fundo de Burry, o Scion Asset Management, detinha cerca de 534 milhões de dólares nas chamadas "put options", o equivalente a 800.100 ações na empresa, de acordo com o comunicado enviado ao SEC, o regulador de mercado norte-americano.



Estas "put options" são uma técnica de investimento "bearish", ou seja, que antecipa uma queda de ações do título ou índice contra o qual se apostou. Outra opções deste tipo de movimento é o chamado "short selling". Neste caso, Burry comprou vários contratos equivalentes ao montante de ações acima referido.





A negociação por "put options" explica-se da seguinte forma: quando um investidor compra esta opção, está a comprar o direito de vender o ativo subjacente a um preço que estará declarado nesse mesmo contrato e a opção deve ser exercida dentro do prazo especificado no contrato de venda.

Se o preço da ação cair abaixo do preço estipulado neste contrato, o valor desta "put option" vai apreciar. Por outro lado, se a ação permanecer acima do preço definido no contrato, o preço deste título expira e a corretora não precisa de comprar realmente o ativo.

Só que para que esta operação seja bem-sucedida é preciso que, efetivamente, os preços caiam.



Uma vez que a fortuna de Musk está ancorada nas ações da Tesla, o facto de os títulos da empresa estarem a valorizar 73% este ano já deu ao sul-africano o lugar de homem mais rico do mundo. Segundo o índice de multimilionários da Bloomberg, Musk tem uma fortuna avaliada em 338 mil milhões de dólares, vários furos acima dos 202 mil milhões de Jeff Bezos, o segundo mais rico.

O facto de a Tesla ter atingindo a 25 de outubro um valor de mercado acima de um bilião de dólares, juntando-se ao clube das "trillion dollar babies" também ajudou Musk a consolidar o lugar no topo da lista. Só no dia em que a empresa de automóveis elétricos chegou à marca do bilião, Musk viu o seu património engordar 36 mil milhões de dólares.