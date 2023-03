Na ressaca do SVB, Lisboa vive melhor dia em três meses

A bolsa portuguesa acompanhou as congéneres europeias e fechou com ganhos robustos um dia após as fortes perdas motivadas pelo colapso do Silicon Valley Bank (SVB), que castigou as ações da banca a nível global. O dia terminou quase com um pleno de subidas no PSI.



Pedro Catarino Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 16:47









Das 15 cotadas do principal índice nacional apenas a Jerónimo Martins não encerrou em alta, tendo a dona do Pingo Doce terminado o dia inalterada, nos 20,02 euros.



O BCP, que ontem tombou mais de 7% no pior dia em nove meses, liderou as subidas esta terça-feira ao avançar 3,21%, para os 0,2122 euros.



Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis ganhou 2,08%, para os 20,57 euros, enquanto a EDP subiu 1,78%, fechando nos 4,801 euros. A Galp, por seu turno, valorizou 0,87%, até aos 10,49 euros.



Nota ainda para os ganhos da Semapa, que avançou 2,66%, para 13,88 euros, e para a Nos, que subiu 1,66%, terminando o dia a valer 4,29 euros, próxima dos recentes máximos de três anos.

