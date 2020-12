Nasdaq bate recorde à boleia da Tesla em dia vermelho para Dow e S&P 500

Os investidores voltaram a renovar a aposta nas empresas tecnológicas e impulsionaram o Nasdaq Composite para um novo máximo histórico, superando pela primeira vez a fasquia dos 12.500 pontos. Em contrapartida, quer o Dow Jones quer o índice alargado S&P 500 acabaram o dia em terreno negativo.O Nasdaq avançou 0,45%, para os 12.519,94 pontos, tendo tocado um máximo intradiário de 12.536,23 pontos.Em destaque estiveram cotadas como a Tesla, que valorizou 7,13%, para um novo recorde de 641,76 dólares por ação. A empresa liderada por Elon Musk tocou os 648,79 dólares durante a sessão.Entre as "big tech", a Apple e o Facebook ganharam 1,23% e 2,10%, respetivamente, enquanto a Amazon (-0,14%), Microsoft (-0,03%) e Alphabet (-0,37%) fecharam a perder valor.O Dow Jones, por seu turno, recuou 0,49%, para os 30.069,79 pontos, após ter chegado a negociar abaixo da barreira dos 30 mil pontos.O S&P 500 deslizou 0,19%, terminando o dia nos 3.691,96 pontos.Uma das cotadas que mais deu nas vistas esta segunda-feira foi a Kodak. A empresa viu as suas ações dispararem 80% no arranque da negociação após o The Wall Street Journal ter noticiado que uma investigação sobre eventuais irregularidades num empréstimo federal à Kodak para a produção de ingredientes para a indústria farmacêutica. Os títulos da empresas encerraram com uma subida de 59,89%.