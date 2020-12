Tesla angaria 5 mil milhões de dólares no terceiro aumento de capital de 2020

A Tesla anunciou esta terça-feira que vai realizar uma emissão de novas ações no mercado para angariar um máximo de 5 mil milhões de dólares.

Será já o terceiro aumento de capital que a fabricante de automóveis elétricos realiza em 2020, um ano em que as ações disparam perto de 700%.

A oferta de ações será realizada no mercado (sem preferência para acionistas) e conduzida por um sindicato de bancos constituído pelo Goldman Sachs, Citigroup, Barclays Capital, BNP Paribas Securities, BofA Securities, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, SG Americas Securities, LLC e Wells Fargo Securities.

Com este desempenho na bolsa e as ações em níveis recorde, a Tesla opta assim por financiar o seu elevado plano de investimentos através do mercado acionista em detrimento da emissão de dívida.

Ainda na sessão de segunda-feira as ações da Tesla dispararam mais de 7% e atingiram um novo máximo histórico nos 648,79 dólares durante a sessão. Hoje, em reação a esta notícia, caem mas de 3%.

Esta forte subida das ações tem sido alimentada mais recentemente pela inclusão da cotada no índice S&P500 a partir de 21 de dezembro, uma decisão que vai alargar o leque de investidores na fabricante de automóveis.

A Tesla angariou 2 mi milhões de dólares com uma emissão de ações em fevereiro e mais 5 mil milhões de dólares noutro aumento de capital em setembro. Este encaixe permitiu à Tesla acelerar o seu plano de investimentos. Em 2021 e 2022 pretende duplicar os gastos de capital para valores entre 4,5 e 6 mil milhões de dólares.

Depois de muito tempo a "queimar" dinheiro devido aos elevados investimentos e vendas ainda fracas, a Tesla é agora uma empresa com lucros há cinco trimestres e com uma posição de caixa (dinheiro e liquidez) de 14,5 mil milhões de dólares.

A Tesla, que é atualmente a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo, está a construir duas novas fábricas: no Texas e em Berlim. Está também a aumentar a capacidade das unidades em Fremont, Califórnia e Xangai.