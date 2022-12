Natal indigesto na bolsa portuguesa com segundo dia de perdas

O PSI cedeu 0,46%, para os 5.730,28 pontos, somando a segunda sessão consecutiva no vermelho após o fim de semana prolongado de Natal. A praça portuguesa acompanhou a maioria das principais praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional, apenas três fecharam em terreno positivo, enquanto 12 terminaram o dia com perdas.O BCP liderou as quedas com um recuo de 1,65%, para os 0,1430 euros, pressionando o índice.Ainda com perdas de pelo menos 1% fecharam a Mota-Engil (-1,52%), Sonae (-1,17%), CTT (-1,14%) e Greenvolt (-1%).No setor energético, a EDP Renováveis caiu 0,58%, para os 20,66 euros, enquanto a Galp cedeu 0,2%, para os 12,69 euros, e a EDP deslizou 0,17%, fechando nos 4,684 euros. Já a REN ganhou 0,4%, terminando a sessão a valer 2,535 euros.Entre as papeleiras, a Altri recuou 0,3%, até aos 5,01 euros, enquanto a Navigator valorizou 0,35%, para os 3,466 euros.Nota ainda para a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que caiu 0,39%, para os 20,26 euros.