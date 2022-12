Bolsa de Lisboa aponta para terceiro dia no vermelho. CTT comandam perdas

Leia Também Natal indigesto na bolsa portuguesa com segundo dia de perdas

A Bolsa de Lisboa abriu a negociar em baixa apontando para terreno negativo pelo terceiro dia consecutivo, numa semana de reduzida negociação e de ajustamento de carteiras, que antecipa as festividades do ano novo.O PSI está a negociar em consonância com as principais praças europeias que têm sido pressionadas pelo aumento de casos de covid-19 na China, que se poderão espalhar para o resto do mundo.O principal índice da bolsa nacional recua 0,41% para 5.706,79 pontos, com 12 títulos em terreno negativo, dois inalterados e apenas um no verde.A registar a maior queda estão os CTT, a perder 0,99%, seguidos pelo BCP que desce 0,77% e a Navigator que desvaloriza 0,52%.Entre os pesos pesados, a EDP cai 0,51%, a Galp desce 0,47% e a Jerónimo Martins e a EDP Renováveis recuam 0,39%.A valorizar está apenas a Mota-Engil, que sobe 0,69%. Inalteradas estão a Semapa e Sonae.