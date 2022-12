Novabase suspende programa de recompra de ações

A Novabase suspendeu o programa de recompra de ações que começou em 29 de setembro do ano passado e que, segundo informação divulgada em junho, estava previsto prolongar-se até ao final de 2023, lê-se num comunicado ao mercado."A Novabase anuncia que suspenderá a partir da sessão de bolsa de amanhã [quarta-feira], temporariamente, o programa de recompra de ações próprias da Sociedade iniciado em 29 de setembro de 2021 e atualmente em curso", indicou, na nota publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde explicou que "a retoma do programa de recompra será oportunamente comunicada ao mercado".A tecnológica já tinha suspendido o programa em junho, tendo depois voltado a retomá-lo. Segundo informação publicada nessa altura, o programa estava previsto durar até 31 de dezembro de 2023, "sem prejuízo de terminar em data anterior caso o número máximo de ações a adquirir ou o montante pecuniário máximo do programa de recompra sejam atingidos".Também hoje, a empresa deu conta das transações, no âmbito deste programa, na última semana, tendo comprado 5.423 ações.Assim, "em 06 de dezembro de 2022 [hoje] a Novabase detinha, como resultado das operações de aquisição aqui indicadas, um total acumulado de 1.081.164 ações próprias, representativas de 3,44% do capital social", destacou, numa outra nota.