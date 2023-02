Lucro da Novabase cresce 2,4% para 8,9 milhões de euros em 2022

A Novabase fechou o ano de 2022 com um resultado líquido de 8.917 milhões de euros, o que representa um aumento de 2,1% face ao ano anterior, em que atingiu os 8,7 milhões. Os resultados anuais foram esta quinta-feira comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O volume de negócios da empresa subiu 18%, alcançando 163,405 milhões, impulsionado, sobretudo, pelo crescimento nas operações internacionais. A atividade em Portugal representou 39,1%, abaixo dos 42,6% de 2021, enquanto as operações fora do país foram responsáveis por 60,9% (valor que compara com os 57,4% um ano antes).

Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 10% face ao ano anterior para 13,9 milhões de euros.

Na nota enviada à CMVM, a empresa diz que em 2022 pagou "0,42 cêntimos por ação a acionistas, na sequência da operação de redução de capital social da empresa, e que o Conselho de Administração mantém a intenção de distribuir, até ao final de 2023, os 0,42 cêntimos ainda por pagar de acordo com a estratégia 2019+".

As ações da Novabase desvalorizaram 21% no ano em causa, "enquanto o índice PSI-All share valorizou 2% e o índice EuroStoxx Tech recuou 28%", detalha a empresa liderada por Luís Paulo Salvado



O número médio de trabalhadores aumentou 13% para os 2.112.



O CEO da Novabase refere que as perspetivas para 2023 "são de grande incerteza, com uma ameaça latente de recessão nos principais mercados-alvo da empresa" na Europa. Como tal, "é altamente improvável que o Next-Gen - negócio da empresa dedicado a campos tecnológicos - atinja os objetivos definidos", acrescentando que "não é exequível atingir o objetivo de volume de negócios sem aquisições".

Notícia atualizada às 17h50