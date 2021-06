Novos recordes do Nasdaq e S&P 500 dão cor a Wall Street. Caterpillar e Boeing dão tração ao Dow

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, com o Nasdaq e o S&P 500 a estabelecerem novos máximos históricos e o Dow a subir também com vigor. A animar esteve o facto de o presidente Joe Biden ter concordado com o plano bipartidário do Senado para o novo plano de infraestruturas do país.

