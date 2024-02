Nvidia superou por momentos valor em bolsa da dona do Google

A Nvidia tornou-se esta quarta-feira, por breves instantes, a terceira cotada norte-americana mais valiosa em bolsa, apenas atrás dos "colossos" Microsoft e Apple.A fabricante de semicondutores tocou os 1,83 biliões de dólares de capitalização bolsista, ultrapassando a Alphabet, dona da Google, que vale 1,81 biliões.Isto depois de na segunda-feira ter superado, pela primeira vez desde 2002, o valor em bolsa da Amazon Entretanto, as ações da Nvidia perderam gás, ao mesmo tempo que a Alphabet atenuou as perdas, e a empresa apresenta agora um "market cap" de 1,79 biliões de dólares contra os 1,81 biliões da dona do Google. A Amazon vale 1,76 biliões.As ações da Nvidia têm sido impulsionadas pelo otimismo em torna da inteligência artificial. Depois de em 2023 ter valorizado mais de 200%, a fabricante de "chips" acumula uma subida de mais de 50% desde o início deste ano.A empresa será a última das gigantes tecnológicas a apresentar as contas do último trimestre, com os resultados previstos para 21 de fevereiro.