OPA da Flexdeal sobre a Raize arranca hoje e decorre até dia 28

A oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Flexdeal sobre 19% do capital da Raize já está a correr. A oferta arrancou hoje e decorre até ao próximo dia 28, depois de ter tido luz verde da CMVM, pelo que os investidores que queiram aceitar os 90 cêntimos por ação oferecidos pela Flexdeal já podem fazê-lo.

A oferta arrancou, esta segunda-feira, às 8h30m e termina às 15h00m do dia 28 de dezembro de 2020, sendo que as ordens de venda se tornam irrevogáveis a 23 de dezembro. As condições da OPA são as que foram anunciadas no anúncio preliminar, realizado no final de outubro, com a Flexdeal a propor-se pagar 90 cêntimos por cada uma das 950 mil ações (19% do capital) que se propõe comprar da Raize, segundo adianta o prospeto da operação.

O preço da oferta implica um prémio de 27% sobre o valor de cotação das ações da Raize, que se estrearam na bolsa portuguesa, em junho de 2018, a valer dois preços por ação.

Em reação à oferta, a Raize considerou que "o preço por ação oferecido pela Oferente é reduzido face ao valor de mercado da ação e não representativo da expetativa do valor de capital da Sociedade Visada para os acionistas existentes".

Já a Flexdeal adianta que "a presente Oferta insere-se na estratégia de contínua consolidação e diversificação do modelo de negócio do Oferente através da intenção de estabelecimento de parcerias estratégicas com outros intervenientes no mercado do financiamento alternativo".

A Flexdeal adianta ainda que é sua intenção "preservar a independência de ambas as sociedades, mantendo as linhas estratégicas das mesmas sem alterações substanciais às suas correntes atividades", assim como manter a Raize cotada.

Com a aquisição de uma percentagem do capital da Raize, a Flexdeal espera que seja possível explorar "eventuais parcerias que possam ser estabelecidas entre si e a Sociedade Visada poderão gerar sinergias para ambas as empresas".

A Flexdeal é a primeira Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE) em Portugal e, em setembro, realizou um aumento de capital, onde levantou 2,48 milhões de euros. Em entrevista ao Negócios aquando desta operação, Alberto Amaral, CEO da Flexdeal, explicou que o objetivo do capital era chegar a mais pequenas e médias empresas e diversificar a carteira de investimentos. Caso consiga comprar 19% do capital da Raize, a Flexdeal terá que pagar 855 mil euros.



O apuramento de resultados da oferta terá lugar no dia 29 de dezembro e a liquidação da oferta será a 31 de dezembro.