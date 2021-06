OPA: Sodim já garante mais de 82% da Semapa. Abdica dos 90% para sucesso da oferta

Os destinatários da oferta tinham até ao dia de hoje para revogar a sua declaração de aceitação da oferta, data a partir da qual as ordens se tornaram irrevogáveis. Ou seja, quem já aceitou vender na OPA já não pode voltar atrás com a sua decisão, sendo certo que a família irá adquirir todos os títulos sobre os quais haja ordens de venda na operação.









A Sodim já conseguiu alcançar mais de 80% do capital e 82% dos direitos de voto da Semapa, depois de já ter garantido a aquisição de 7,67% do capital na oferta que está a decorrer até ao final desta semana e cujas ordens se tornaram irrevogáveis esta terça-feira. Segundo um comunicado enviado à CMVM, face aos níveis de aceitação, a família decidiu abdicar da condição de alcançar 90% dos direitos de voto da Semapa para que a oferta tivesse sucesso."Atendendo aos níveis de aceitação verificados até ao momento, entende a Sodim, desde já, informar que irá renunciar, na data de apuramento de resultados da Oferta e, em conformidade com o previsto nos documentos da mesma, à condição de sucesso aposta na sua Oferta, pelo que todas as ordens de venda de ações transmitidas pelos Senhores Acionistas aos seus intermediários financeiros no âmbito da Oferta irão ser aceites e executadas", adiantou a Semapa em comunicado enviado à CMVM.Esta decisão surge depois da família ter tomado conhecimento do nível de aceitação da oferta à data de hoje, altura em que as ordens se tornaram irrevogáveis. "Até à hora de encerramento do dia de hoje, 01 de junho de 2021, do período de aceitação da Oferta, foram transmitidas ordens de aceitação desta Oferta para um total de 6.230.426 ações, correspondentes a cerca de 7,67% do capital da Semapa e a 7,80% dos direitos de voto", refere o documento.Assim, "com base nos níveis de aceitação verificados até ao momento, a Sodim tem já assegurado que passará a deter, direta e indiretamente, após a conclusão da Oferta, pelo menos, 80,67% do capital social correspondentes a 82,09% dos direitos de voto da Semapa".A oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Sodim sobre o capital que não detém da Semapa teve início no dia 27 de abril e termina esta sexta-feira, 4 de junho, depois da "holding" da família ter decidido estender o período da oferta, de modo a que a publicação de resultados ocorresse antes do final da operação."Caso a Sodim, em consequência da mesma, não venha a atingir, pelo menos, 90% dos direitos de voto da Semapa, a Sodim irá instruir o Banco Comercial Português, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, S.A., para que, durante os 5 dias úteis subsequentes ao dia do apuramento dos resultados da Oferta, diligenciem a compra, por conta da Sodim, de todas as ações representativas do capital social da Semapa que lhes venham a ser oferecidas para compra, ao preço, em numerário, igual ao preço pago pela Sodim na Oferta, isto é, ao preço de €11,66 (onze euros e sessenta e seis cêntimos) por ação Semapa"Além das ações garantidas, até agora, na oferta, a família tem vindo ainda a reforçar a sua posição através de compras no mercado. Segundo a comunicação feita à CMVM, a Sodim comprou um total de 892.133 ações da Semapa, correspondentes a cerca de 1,10% do respetivo capital social e a 1,12% dos direitos de voto da Semapa.A OPA termina na sexta-feira, esperando-se que os resultados finais da oferta sejam conhecidos na próxima segunda-feira, dia 7 de junho.