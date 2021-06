Sodim comprou quase 0,45% da Semapa em bolsa por 4,2 milhões

A Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira, adquiriu 362.650 ações da Semapa entre 1 e 4 de junho, informou esta sexta-feira a Semapa, em comunicado remetido à CMVM. A oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Sodim sobre a Semapa terminou hoje.As aquisições foram realizadas pelo valor da contrapartida oferecida na OPA - 11,66 euros por ação - e centraram-se esta sexta-feira, dia em que foram compradas 359.773 títulos da cotada. Na terça-feira, 1 de junho, foram adquiridas 2.151 ações, no dia seguinte foi comprada apenas uma ação e na quinta-feira, 3 de junho, foram comprados 725 títulos.As 359.773 ações compradas nestes quatro dias correspondem a 0,447% do capital e representaram um investimento de 4.228.499 euros.Na passada terça-feira, a Sodim indicou que abdicava da condição de sucesso da oferta de alcançar pelo menos 90% dos direitos de voto na Semapa. Nessa data, a "holding" da família Queiroz Pereira revelou que já tinha garantido mais de 80% do capital e 82% dos direitos de voto.