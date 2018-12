Os 10 cisnes negros do Saxo Bank

"Os níveis insustentáveis de dívida pública, a revolta populista, o aumento das taxas de juro do Banco central Europeu que reduzem a liquidez e o crescimento anémico reabre o debate na Europa sobre como responder à nova crise", antecipa Christopher Dembik, responsável pela área de análise macroeconómica.



Itália está no centro das atenções, com cerca de 300 mil milhões de euros de dívida a atingir a maturidade ao longo de 2019. O "contágio" está de volta à Europa, tendo começado agora num país com uma dimensão "too big too fail". A recessão chega à União Europeia. O BCE actua, implementando um novo programa de financiamento de longo prazo. Mas as medidas não são suficientes "e quando o contágio se espalha a França, os responsáveis políticos percebem que a UE enfrenta o abismo."





As soluções que estão à mão dos políticos não são muitas. E para evitarem que a Zona Euro se desintegre, Alemanha e outros países europeus decidem alargar o mandato de monetização de dívida do BCE, cobrindo todos os níveis de dívida acima de 50% do PIB. E será lançado um programa, em paralelo através de Eurobonds.