Os 10 cisnes negros do Saxo para 2021: Alemanha resgata França e blockchain vai matar "fake news"

A pandemia acelerou a desigualdade e destruiu o tecido social que vinha a deteriorar-se antes do surto devido à automação e aceleração da tecnologia. Com a destruição de muitos milhões de postos de trabalho, um único rendimento não chega nem perto para sustentar uma família, em muitos casos.



O risco de que as sociedades sejam totalmente dilaceradas resulta na compreensão de que as medidas da covid-19 não foram uma mera resposta ao pânico, mas o início de uma nova realidade permanente de atribuição de uma renda básica universal (UBI).



Esta tendência de atribuição de um rendimento universal também altera a atitude das pessoas no trabalho e no equilíbrio da sua vida profissional e pessoal. O que vai permitir que muitos jovens fiquem a viver nas comunidades onde cresceram. Além disso, muitos profissionais e trabalhadores marginais começam a abandonar as grandes cidades, dado que as oportunidades de trabalho começam a escassear e a qualidade de vida perde atratividade em pequenos e caros apartamentos em áreas com maior criminalidade .