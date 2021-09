Paulo Fernandes reforça para 2,52% na Greenvolt

O empresário Paulo Fernandes reforçou para 2,52% a sua posição na Greenvolt, através da Actium Capital, informou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a subsidiária da Altri com foco nas energias renováveis.Paulo Fernandes passou a deter uma participação qualificada na Greenvolt através da aquisição de 1.396.008 ações representativas de 1,15% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt entre os dias 9 e 13 deste mês.Em virtude destas operações e da entrega de um dividendo em espécie composto por 485.033 ações da Greenvolt - distribuído no passado dia 20 de julho pela sociedade Altri - a Actium passou a deter 3.057.511 ações representativas de 2,52% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, refere o comunicado.A informação foi prestada uma vez que Paulo Fernandes - também presidente da Cofina, dona de meios como o Negócios e o Correio da Manhã, e vice-chairman da Altri – é administrador único e acionista dominante da Actium Capital e administrador da Greenvolt.