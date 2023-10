Petróleo bate luxo. Paris devolve título de maior bolsa europeia a Londres

O “rally” do petróleo está a dar força às energéticas, que representam 14% do índice britânico FTSE 100. Ao contrário, os receios em torno da economia chinesa estão a castigar as gigantes do luxo em França. Londres volta assim a ser a maior praça europeia.

