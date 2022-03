Powell assusta bolsas norte-americanas

As bolsas norte-americanas encerraram baixa, depois de o presidente do banco central do país ter dito que a Fed poderá subir os juros em mais de 25 pontos base – e mais do que uma vez.



Shannon Stapleton/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 20:13







Em Wall Street, os principais índices abriram no verde, mas as declarações do presidente da Fed, a meio da tarde, na conferência anual da National Association for Business Economics (NABE), levaram os investidores a optar pela prudência. O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,58% para 34.552,99 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor's 500 recuou 0,04% para 4.461,18 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a perder 0,40% para 13.838,46 pontos. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, advertiu hoje para a elevada inflação e disse que, se continuar alta, a Fed poderá subir os juros diretores em mais de 25 pontos base – uma ou mais vezes. O mercado já descontou a possibilidade de haver mais seis subidas da taxa dos fundos federais este ano, que se juntarão à da semana passada, mas a possibilidade de os aumentos serem superiores a 25 pontos base assustou Wall Street. Na semana passada, os intervenientes de mercado retiraram o foco da guerra na Ucrânia e as bolsas europeias e norte-americanas registaram a melhor semana desde novembro de 2020. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

