Powell fala e Wall Street tomba com estrondo

manter uma política monetária restritiva "por algum tempo" mesmo que esta represente "alguma dor" às famílias e empresas.Wall Street não gostou do que ouviu e desvalorizou substancialmente, com os três indices a marcarem assim a segunda semana em terreno negativo

Esta sexta-feira, o industrial Dow Jones caiu 3,03% para 32.282,80 pontos, a maior queda em três meses. Ao passo que o "benchmark" mundial por excelência, S&P 500, perdeu 3,37% para 4.057,74 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 3,94% para 12.141,71 pontos, ambos com o maior declínio desde meados de junho.Jeff Klingelhofer, analista da Thornbug explica à Bloomberg que o discurso de Powell "colocou água fria na crença do mercado de que a Fed se iria mover para uma política menos agressiva e depois parar". Já Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, revela que os comentários "não deixaram nada para os membros mais 'dovish'" da autoridade monetária.Ao mesmo tempo, dados de julho sobre as despesas dos consumidores nos Estados Unidos, um dos indicadores que compõem a estatística da inflação nos EUA, deram conta de um aumento, mas ainda assim abaixo das expectativas.