O multimilionário Ryan Cohen, presidente da GameStop, lucrou 68,1 milhões de dólares com a venda da sua participação na Bed, Bath & Beyond (BBY).



Segundo a Bloomberg, o empresário, que fundou a empresa de e-commerce Chewy em 2011, obteve um retorno de 56% com as ações que deteve durante cerca de sete meses.





Cohen, através da RC Ventures, pagou 121,2 milhões de dólares entre meados de janeiro e o início de março para comprar 7,78 milhões de ações da BBY e opções para a aquisição de mais 1,67 milhões de ações da companhia, segundo documentos entregues à SEC, reguladora dos mercados nos EUA.Esta semana, Ryan Cohen desfez-se da totalidade das ações a troco de um valor global de 189,3 milhões de dólares, segundo foi divulgado já após o fecho da sessão desta quinta-feira em Wall Street.A venda ocorre numa altura em que as ações da retalhista, que se encontra em dificuldades financeiras, tinham mais do que quadruplicado face aos mínimos registados em julho. Após ser conhecida a saída de Cohen do capital da empresa, as ações afundaram 42% no "after-hours".