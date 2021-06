PSI-20 abre em leve alta com BCP e Galp a darem força

Joe Biden, líder da Casa Branca, declarou que chegou a acordo com o grupo bipartidário do Senado relativamente ao plano dedicado à construção e melhoria de infraestruturas no país, avaliado em 953 mil milhões de dólares.

Uma versão simplificada e reduzida do plano, que contemplava apenas 559 mil milhões de dólares, já tinha reunido o acordo dos dois principais partidos norte-americanos, mas os senadores envolvidos estavam ainda a estudar a possibilidade de alargar o montante a investir naquela que tem sido destacada como a principal prioridade legislativa da Administração Biden.

Ainda assim, o valor agora avançado contrasta com as primeiras propostas do Presidente, na ordem dos 2,3 e posteriormente de 1,7 biliões de dólares -

r que poderia ficar em torno de 1 bilião.





O índice PSI-20 abriu a última sessão desta semana a valorizar 0,13% para os 5.084,01 pontos, em linha com a prestação das congéneres europeias, numa altura em que os investidores vão aplaudindo a aprovação de um novo pacote orçamental nos Estados Unidos, desde vez dedicado às insfraestruturas.Com dez cotadas em alta, cinco em queda e três ainda a negociar na "linha de água", um dos destaques destes primeiros minutos de negociação vai para a petrolífera Galp, que ganha 0,44% para os 9,650 euros por ação, numa altura em que os preços do petróleo sobem pela quinta semana consecutiva - a maior série de ganhos desde dezembro do ano passado. O BCP avança 0,28% para os 14,28 cêntimos por ação.A Ren sobe 0,22% para os 2,32 euros, depois de ontem a Moody’s ter revisto em alta a sua perspetiva , de estável para positiva. A subir está também a Corticeira Amorim (0,38%) que ontem adquiriu 50% da Herdade do Rio Frio ao BCP por 14,5 milhões de euros. Em queda segue a EDP (-0,57%) e também a EDP Renováveis (-0,32%).