PSI-20 acentua perdas e já negoceia em mínimos de Novembro

A bolsa nacional está a acentuar a tendência negativa do início da sessão, com o PSI-20 a deslizar 0,71% para 5.224,57 pontos, o valor mais baixo desde 15 de Novembro do ano passado. Esta é já a nona sessão consecutiva de perdas para a praça portuguesa, que vive assim o mais prolongado ciclo de desvalorizações desde Agosto de 2011.





Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 14 estão em queda, duas em alta e duas inalteradas. Entre as descidas contam-se a Sonae e a Mota-Engil, que já atingiram mínimos de mais um ano.