PSI-20 arranca sessão em alta ligeira. Altri reage a contas e sobe quase 6%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão com ganhos muito ligeiros, a avançar 0,05% para 5.580,88 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência nacional, seis estão em alta, sete a cair e seis inalteradas.A Altri, que está a reagir nesta sessão às contas apresentadas esta quinta-feira após o fecho do mercado, está a liderar os ganhos no índice, valorizando 5,97% para 6,12 euros nos primeiros minutos de negociação. Os lucros da Altri cresceram 282% até setembro, para 92,8 milhões de euros. Os preços elevados da pasta nos mercados permitiram um aumento do EBITDA de quase 118%, apesar da subida dos custos da energia e da madeira, o que resultou num acréscimo das importações, indicou esta cotada na informação enviada à CMVM.O peso-pesado Galp regista a segunda maior subida em Lisboa, a valorizar 0,55% para 8,75 euros por ação.A Ibersol está inalterada, nos 5,34 euros por título, num dia em que começam a negociar em Lisboa as novas ações que foram emitidas no aumento de capital da empresa. A dona em Portugal de marcas como a Pizza Hut e o KFC vai colocar no mercado mais 10 milhões de ações.Também a Ramada começa a sessão inalterada, a cotar nos 5,94 euros. A empresa revelou uma subida de lucros de 132% até setembro, para 10,1 milhões de euros.Os CTT estão inalterados, a cotar nos 4,34 euros, tal como a Corticeira Amorim, também sem alterações, com as ações nos 11,6 euros.Do lado das quedas, a EDP Renováveis está a pesar, ao ceder 0,99% para 22,08 euros. Também a casa-mãe, a EDP, está em terreno negativo, a desvalorizar 0,23% para 4,78 euros. Ainda na energia, a Greenvolt cia 0,47% para 6,30 euros por ação.O BCP está a ceder 0,19%, com os títulos a cotar nos 0,15 euros. No retalho, a Jerónimo Martins deprecia 0,16% para 19,31 euros por ação, enquanto a Sonae está a cair 0,2%, com os títulos ainda na fasquia de um euro.Na Europa, o índice Stoxx 600 está a valorizar 0,25% neste arranque, numa sessão que começa com as principais praças europeias em alta.Na sessão desta quinta-feira o PSI-20 fechou em terreno negativo, a cair cerca de 1,7%, liderando as quedas entre as principais praças da Europa.(notícia atualizada)