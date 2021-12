PSI-20 arranca sessão na "linha de água" com Galp a recuar mais de 1%

Leia Também Sueca Northvolt admite fábrica de baterias na península ibérica

Leia Também Lítio português não será suficiente para abastecer refinaria da Galp

Leia Também Galp e Northvolt esperam investir 700 milhões e criar 1500 empregos com refinaria de lítio

A bolsa de Lisboa arranca a sessão desta quarta-feira numa alta muito ligeira, a valorizar 0,08% para 5.448,29 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência, 11 começam o dia a subir, três a cair e cinco inalteradas.O peso-pesado Galp lidera as quedas nestes primeiros minutos de negociação, a ceder 1,05% para 8,26 euros. A empresa liderada por Andy Brown apresentou esta terça-feira o projeto para o lítio com a sueca Northvolt e registou a maior subida na sessão passada no PSI-20, fechando o dia com uma valorização de 1,95%.Além da Galp, também a Sonae e a Navigator estão a negociar no vermelho. A dona do Continente cai 0,31% para 0,97 euros e a Navigator cede 0,06% para 3,27 euros.Já do lado dos ganhos, destacam-se as ctoadas do grupo EDP. O peso-pesado EDP Renováveis está a valorizar 0,77%, para 21,06 euros, depois de ter afundado 4% na sessão desta terça-feira, num dia que ficou marcado por quedas no setor da eletricidade, especialmente entre as cotadas ligadas às energias renováveis. Já a casa-mãe, a EDP, soma 0,25% no arranque, para 4,74 euros.Ainda na energia, a Greenvolt valoriza 0,16% para 6,16 euros por ação. A Ren está inalterada no arranque, a cotar nos 2,47 euros.A Jerónimo Martins, outro dos pesos-pesados em Lisboa, valoriza 0,1% para 20,25 euros, enquanto o BCP regista ganhos de 0,07%, com os títulos a cotar nos 0,14 euros.A Pharol é a cotada que mais valoriza nesta altura, a avançar 1,23% para 0,08 euros; seguida pela Semapa, que sobe 0,87% para 11,62 euros.Lisboa arranca o dia em tons de verde, numa altura em que as bolsas europeias estão divididas. O Stoxx 600 está a valorizar 0,4%, mas a bolsa de Espanha e o índice inglês FTSE estão no vermelho.