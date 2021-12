Leia Também Galp e suecos da Northvolt vão anunciar parceria para o lítio

A Galp e os suecos da Northvolt vão avançar em conjunto no desenvolvimento de uma refinaria de lítio em Portugal. O projeto "Aurora", apresentado esta terça-feira pelas duas empresas em Lisboa, "poderá representar um investimento estimado de 700 milhões de euros e criar 1.500 empregos diretos e indiretos", com base em projetos semelhantes, refere a energética.A decisão final de investimento ainda não ocorreu, uma vez que as duas empresas estão nesta altura a realizar os estudos técnicos e económicos necessários, bem como a analisar várias possíveis localizações para a unidade industrial, que poderá ser a norte ou sul do país.No entanto, a Galp e a Northvolt esperam que as operações tenham início até 2025, e que as operações comerciais arranquem em 2026.A joint venture terá uma participação de 50/50, e pretende criar "a maior e mais sustentável fábrica de conversão de lítio da Europa".Terá uma capacidade de produção anual de até 35.000 toneladas de hidróxido de lítio, o que poderá equipar 700 mil veículos por ano, ou 50 GWh de baterias.A Northvolt garantirá o consumo de até 50% da capacidade da fábrica para uso nas suas pr´roprias baterias.As opções de financiamento do projeto, que é candidato aos fundos do PRR, estão a ser "exploradas" pela joint venture, "no âmbito da transição energética, de modo a reforçar o desenvolvimento do projeto"."A unidade utilizará um processo de conversão comprovado, aproveitando as recentes melhorias de processos e tecnologias para aumentar a sustentabilidade e eficiência. Além disso, a JV ambiciona utilizar energia verde no processo de conversão, minimizando assim, ou até evitando, a dependência do gás natural como acontece na abordagem convencional", refere a Galp.Para Andy Brown, CEO da energética, "esta é uma oportunidade única para reposicionar a Europa como líder numa indústria que será vital para reduzir as emissões globais de CO2, de acordo com as prioridades europeias e portuguesas em matéria de alterações climáticas".Já Paolo Cerruti, co-Fundador e COO da Northvolt, destaca que "o desenvolvimento de uma indústria europeia de fabrico de baterias proporciona uma tremenda oportunidade económica e social para a região".A joint venture com a Galp representa "um grande investimento nesta área, e posicionará a Europa não só com um caminho para o fornecimento doméstico de materiais-chave necessários no fabrico de baterias, mas também com a oportunidade de estabelecer um novo padrão de sustentabilidade no aprovisionamento de matérias-primas", conclui.