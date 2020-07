PSI-20 cai com Nos e Galp a deslizarem mais de 1%

A bolsa nacional fechou em queda, tal como as principais praças europeias.

O sentimento na Europa deteriorou-se depois de ter sido avançado pela Bloomberg que está a crescer a discórdia, dentro do Banco Central Europeu, sobre o programa de recompra de ativos que foi anunciado para fazer face à pandemia, nomeadamente, no peso que terá em países mais enfraquecidos como Itália.





A abalar a negociação está também a instabilidade política em França, onde o primeiro ministro, Édouard Philippe, apresentou a demissão. O presidente, Emmanuel Macron, já a aceitou e nomeou Jean Castex para o cargo.



O índice nacional, o PSI-20, mostra uma quebra de 0,54% para os 4.405,06 pontos, pressionado por 12 cotadas no vermelho, enquanto apenas quatro ficam no verde e restam duas inalteradas.



A liderar as perdas está a Nos, que desce 1,80% para os 3,61 euros, no dia em que distribui o dividendo aos acionistas. A fechar o pódio, outro peso pesado, a Galp. A petrolífera resvala 1,33% para os 10,39 euros.





A Galp recua de mãos dadas com o petróleo. Os preços da matéria-prima seguem pressionados pelos receios em torno da pandemia de covid-19, que prejudicam do lado da procura. O Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,93% para 42,74 dólares.



A Mota-Engil, que também é afetada pela cotação do "ouro negro" tendo em conta as geografias onde atua, altamente dependentes do petróleo, também perde 1,22% para os 1,14 euro.



A penalizar no espetro negativo estiveram ainda dois outros pesos pesados, Jerónimo Martins e EDP, que desceram 0,96% para os 14,95 euros e 0,76% para os 4,45 euros, respetivamente.



(Notícia atualizada às 16:57)