PSI-20 cai pela primeira vez em oito sessões. EDP ganha menos de 1%

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 15 de Maio, pela primeira vez em oito sessões, com o PSI-20 a desvalorizar 0,13% para 5.685,16 pontos. O principal índice nacional recua, assim, dos máximos de Janeiro atingidos na sessão de ontem, em que foi impulsionado pela forte subida da EDP.





Esta terça-feira, apesar da tendência positiva, os títulos da EDP registam uma subida mais ligeira. Ganham 0,91% para 3,431 euros, depois de terem chegado a disparar mais de 12% na segunda-feira, para o valor mais alto desde Outubro de 2015.