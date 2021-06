PSI-20 cai perto de 1% com energia a pressionar

A bolsa nacional fechou a sessão no vermelho, a cair 0,83% para 5.181,95 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 13 fecharam o dia a cair, 3 terminaram em alta e 2 permaneceram inalteradas.O PSI-20 acompanhou a tendência de queda das restantes praças europeias, num dia que pôs fim a um ciclo de 10 sessões a valorizar, depois de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter sinalizado ontem uma possível retirada dos estímulos monetários. A Fed indicou que deverá subir as taxas de juro diretoras em duas ocasiões em finais de 2023 e reviu em alta as estimativas para a inflação deste ano, apontando para 3,4%.Com a maioria das cotadas a fechar o dia em baixa, a Altri liderou as perdas, a cair 2,84% para 5,645 euros.Mas foi o grupo da energia que mais contribuiu para o desempenho negativo do índice de referência nacional, com destaque para a EDP Renováveis, que caiu 1,32% para 19,44 euros. A casa-mãe caiu ainda mais, ao depreciar 1,85% para 4,675 euros.Também a Galp Energia desvalorizou 0,78% nesta sessão para 9,906 euros. A REN terminou o dia a cair 1,06% para 2,325 euros.No setor do retalho, a Jerónimo Martins integra o grupo de três cotadas que terminaram o dia em alta e que ajudaram a travar maiores perdas. A dona do Pingo Doce subiu 0,79% para 15,975 euros. Já a Sonae tombou 1,58% para 81,15 cêntimos.A Ibersol liderou os ganhos na sessão, ao valorizar 1% para 6,08 euros. O BCP também integrou o trio de cotadas em alta, ao somar 0,13% para 15,09 cêntimos.Os CTT caíram 1,13% nesta sessão para 4,39 euros. A empresa liderada por João Bento anunciou esta quarta-feira, já após o fecho do mercado, a compra por sete milhões de euros da NewSpring Services e da sua holding HCCM – Outsourcing Investment.(notícia atualizada)