PSI-20 dispara quase 8% na maior subida da última década

A bolsa nacional acompanhou a robusta recuperação dos restantes índices europeus e terminou a sessão de hoje com a maior valorização dos últimos dez anos. Todas as cotadas terminaram em alta, com destaque para a Galp, que já não subia tanto desde 2008.

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, dia 24 de março, a valorizar 7,82% para os 3.881,64 pontos, acompanhando a grande recuperação europeia, num dia em que todas as cotadas terminaram a negociar no "verde". É preciso recuar a maio de 2010 para vermos a praça portuguesa subir de forma tão expressiva num só dia.

10-05-2010 10,73%

13-10-2008 10,20%

19-09-2008 8,03%

24-03-2020 7,83%

29-10-2008 7,12%

04-11-2008 6,06%





Na praça portuguesa, foi a petrolífera Galp que liderou as hostes, ao disparar 13,18% para os 9,384 euros por ação, o que representa o maior ganho desde o pós crise financeira, em novembro de 2008. A apoiar esta boa prestação da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva esteve o preço do petróleo, com o londrino Brent a valorizar quase 6% a meio da sessão.



A subir esteve também o banco BCP, com um ganho de 6,96% para os 0,1076 euros por ação e a retalhista Jerónimo Martins, que disparou 10,25% para os 16,185 euros. Ainda no retalho, a Sonae subiu 7,80% para os 0,5945 euros.



Na energia, a EDP ganhou 9,95% para os 3,448 e a EDP Renováveis avançou 7,54% para os 9,56 euros. No setor da pasta e do papel, a Altri disparou 11,55% para os 3,458 euros e a Navigator subiu 9,72% para os 2,110 euros.



Lá fora, os estímulos económicos fornecidos por parte dos maiores bancos centrais do mundo, como a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que ontem lançou um novo programa de compra de dívida soberana e corporativa com um valor de gasto ilimitado, animou os investidores. A medida anunciada pela instituição liderada por Jerome Powell tem como objetivo amparar a economia do país face ao impacto do coronavírus.