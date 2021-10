PSI-20 em maré vermelha. Mota Engil é a única cotada com ganhos

A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira no vermelho, com o PSI-20 a ceder 0,47% para os 5536,31 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português, apenas a Mota Engil registava ganhos nos primeiros minutos da negociação, com uma subida de 0,15%.Todos os chamados "pesos pesados" - as empresas com maior peso na Bolsa - negociavam em baixa, com o maior recuo a ser registado pelo BCP.(Notícia em atualização)