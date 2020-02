PSI-20 em máximos de ano e meio com Galp a somar quase 3,5%

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira, 19 de fevereiro, a ganhar 0,87% para 5.435,85 pontos, com 14 cotadas em alta e as restantes quatro em queda. A praça lisboeta transacionou em máximos de cerca de um ano e meio (cotação mais alta desde 31 de agosto de 2018) e em linha com a tendência também registada nas principais bolsas europeias.



O Stoxx600 voltou mesmo a estabelecer um novo máximo histórico apoiado na subida de todos os setores do velho continente. As notícias que dão conta que a China poderá adotar medidas adicionais para combater os sinais de abrandamento económico, designadamente os efeitos decorrentes do coronavírus, contribuíram para apoiar o otimismo dos investidores na Europa. Também a evolução robusta da economia norte-americana serviu de catalisador para as bolsas do velho continente.



Com uma subida de 3,37% para 14,585 euros, a Galp Energia foi a cotada que mais impulsionou, com a petrolífera a acompanhar a subida do preço do crude nos mercados internacionais. A Galp tocou em máximos de 23 de janeiro. A subida da petrolífera aconteceu no mesmo dia em que os analistas do CaixaBank/BPI cortaram o preço-alvo para a Galp em 10 cêntimos para os 15,20 euros por ação.





No entanto, o banco de investimento manteve a recomendação para a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva inalterada em "neutral", numa altura em que a especulação sobre a estrutura acionista permanece em aberto, segundo o banco de investimento.





Ainda a apoiar a prestação positiva da bolsa lisboeta estiveram o grupo EDP e a Jerónimo Martins. A EDP avançou 0,57% para 4,926 euros, sendo que ao registar a quinta valorização consecutiva a elétrica negociou na cotação mais elevada desde novembro de 2007 (4,987 euros).



Já a EDP Renováveis voltou a estabelecer um novo máximo de sempre (agora fixado nos 13,10 euros por ação) numa sessão em que apreciou 0,46% para 13 euros. Pelo seu lado, a Jerónimo Martins somou 1,23% para 17,215 euros, sendo que ao negociar nos 17,20 renovou máximos de 28 de fevereiro de 2018.



Destaque ainda pela positiva para o BCP (+0,16% para 0,1918 euros) e para a Nos (+1,46% para 4,442 euros).



A travar uma subida mais expressiva do PSI-20 esteve a Sonae (-0,67% para 0,8215 euros) e os CTT (-0,93% para 2,774 euros).



(Notícia atualizada)