PSI-20 ganhou quase 2% com setor energético a dar gás

Ainda esta madrugada, o Senado do Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de estímulos sem precedentes no valor de 2 biliões de dólares, enquanto, na terça-feira, o Eurogrupo se aproximou da possibilidade de recurso à linha de crédito cautelar do mecanismo de resgate da Zona Euro para reforçar a resposta ao impacto económico da pandemia do novo coronavírus. Perante este cenário, esta quarta-feira as bolsas asiáticas registaram a melhor sessão desde 2008.

Entretanto, a agência Bloomberg avança que o Banco Central Europeu está disponível para colocar à disposição oo respetivo programa de compra de dívida a países em dificuldades – o programa de Transações Monetárias Definitivas (OMT, Outright Monetary Transactions), lançado pelo anterior governador da autoridade monetária do euro, Mario Draghi.



A contribuir decisivamente para nova prestação positiva da praça lisboeta esteve o setor energético e também o BCP. No primeiro caso, o destaque vai para a EDP (+4,70% para 3,610 euros) e a Galp Energia (+2,43% para 9,622 euros), embora a EDP Renováveis (+1,99% para 9,75 euros) e a REN (+6,05% para 2,19 euros) também tenham registado subidas expressivas.



Quanto ao BCP, o banco somou 1,30% para 0,1090 euros.



Nota positiva ainda para o setor do papel, já que a Altri apreciou 5,90% para 362 euros, a Navigator cresceu 2,84% para 2,170 euros, e a Semapa subiu 2,07% para 7,90 euros.



A travar uma maior subida da bolsa nacional estiveram as duas retalhistas cotadas no PSI-20 e a Ibersol. A Jerónimo Martins perdeu 3,27% para 15,655 euros e a Sonae recuou 0,67% para 0,5905 euros, enquanto a Ibersol desvalorizou 1% para 4,95 euros.