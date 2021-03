PSI-20 mantém-se com 18 cotadas e sem alterações nos constituintes

O PSI-20 está com 18 cotadas e assim irá manter-se nos próximos meses, de acordo com a revisão anual revelada pela Euronext Lisbon. Assim, não há qualquer alteração na composição, continuando o índice de referência nacional com duas empresas a menos do que deveria.

Além desta revisão anual feita pela Euronext Lisbon, a gestora de índices faz três revisões trimestrais – em junho, setembro e dezembro –, pelo que poderá haver mudanças nessas ocasiões.



Na revisão trimestral de dezembro passado, houve uma substituição: saiu a Sonae Capital e entrou a Ramada Investimentos – mudança que entrou em vigor no dia 21 desse mês.





A Ramada, recorde-se, tinha cedido o lugar à Novabase há um ano, mas regressou depois de a Sonae Capital ter saído a 30 de outubro do PSI-20 (que ficou reduzido a 17 cotadas) na sequência da oferta pública de aquisição lançada pela família Azevedo sobre o capital da empresa – tendo a "holding" Efanor passado a controlar mais de 90% dos seus direitos de voto.



(notícia atualizada às 19:01)