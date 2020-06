PSI-20 no verde com Jerónimo e EDP a liderar ganhos

A bolsa nacional e as pares europeias uniram-se no verde no final da semana, num dia em que a reunião dos líderes europeus alimentou a esperança acerca do pacote de estímulos que está a ser negociado. Em Lisboa, a EDP e a Corticeira Amorim posicionaram-se na frente.





Em Lisboa, a Jerónimo Martins e a EDP foram os pesos pesados a liderar os ganhos, ao subirem 2,73% para os 15,81 euros e 2,17% para os 4,24 euros, respetivamente.A elétrica somou apesar de esta sexta-feira ter sido divulgado que o No verde ficaram também, em representação do setor da energia, a REN e a EDP Renováveis, que valorizaram, respetivamente, 0,41% para os 2,45 euros e 0,34% para os 11,74 euros.

A distinguir-se no verde esteve também a Corticeira Amorim, que avançou 1,70% para os 10,16 euros, atingindo um máximo de 5 de março, isto é, da época pré-pandémica, na primeira sessão após ter anunciado adquiriu 30% da sueca Elfverson através da sua participada Amorim Bartop – Investimentos e Participações. No espectro negativo ficou a Galp, que desceu 0,50% para os 10,94 euros, depois de ontem ter sido divulgado e confirmado pela petrolífera um programa de rescisões e pré-reformas que vai abranger cerca de 200 trabalhadores, o que corresponde a cerca de 3% do pessoal do grupo.

A bolsa nacional fechou em alta, com o principal índice nacional, o PSI-20, a subir 0,75% para os 4.461,27 pontos. Terminaram oito cotadas no verde, contra nove no vermelho, e uma manteve-se inalterada.O entusiasmo foi unânime entre as principais praças. Os últimos desenvolvimentos nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, tal como a retoma do diálogo sobre estímulos ao nível europeu, devolveram a força que tem vindo a faltar às bolsas, quando começavam a vacilar perante o aumento do número de casos de covid-19.