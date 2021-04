PSI-20 põe fim a maior série de ganhos em três anos

A bolsa nacional abriu em queda ligeira esta sexta-feira, 9 de abril, com o PSI-20 a deslizar 0,11% para 5.024,45 pontos. Com oito cotadas em alta, sete em queda e três inalteradas, o principal índice nacional põe fim a uma série de oito sessões consecutivas de ganhos, a mais longa série de valorizações desde maio de 2018.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal negativo, depois dos novos máximos históricos alcançados na sessão de ontem, com o sentimento dos investidores a ser afetado pelos sinais de crescente pressão de preços vindos da China.





Por cá, as cotadas do grupo EDP e a Nos são as que mais penalizam o PSI-20. A EDP cai 0,35% para 5,184 euros, enquanto a EDP Renováveis perde 0,59% para 18,68 euros, depois de ter anunciado esta manhã que fechou um acordo com a Greencoat Capital para a venda de uma participação de 55% num portefólio eólico nos Estados Unidos, num negócio que avalia estes ativos num total de 720 milhões de dólares.





Já a Nos recua 0,45% para 3,070 euros.





Em queda segue também a Altri, a deslizar 0,78% para 6,39 euros.