PSI-20 quebra ciclo de oito sessões no verde com Nos e Galp a pesarem

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a perder 0,25% para os 5.017,16 pontos. Desta forma, o índice nacional não completa a nona sessão consecutiva no verde, o que lhe daria a mais longa série de subidas desde janeiro de 2014.



A Nos e a Galp são os pesos pesados que mais penalizam o desempenho do índice. A petrolífera caiu 1,26% para os 9,72 euros e a Nos desceu 1,17% para os 3,05 euros.





A Galp fechou em queda em sintonia com o que acontece com os preços do petróleo. A matéria-prima é afetada pela recuperação na moeda na qual é denominada, o dólar.





A Nos perdeu em bolsa no mesmo dia em que anunciou ter fechado um negócio: A Nos instalou na cobertura do estádio do Sport Lisboa e Benfica uma rede 5G, o que "vai permitir aos mais de 65 mil adeptos que o estádio do Sport Lisboa e Benfica comporta, uma experiência de acesso à internet móvel em média 10 vezes mais rápida.





A contrabalançar as perdas está a EDP Renováveis, que ganhou 0,59%para os 18,90 euros. Esta cotada anunciou hoje alcançou um acordo com fundos geridos pela Greencoat Capital para a venda de uma participação de 55% num portefólio eólico nos Estados Unidos, num negócio que avalia estes ativos num total de 720 milhões de dólares.





(Notícia atualizada às 17:03)