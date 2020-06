PSI-20 recupera com BCP e CTT a ganharem mais de 1%  

O PSI-20 abriu a subir 0,28% para 4.426,23 pontos, com nove cotadas a subir, quatro a descer e cinco inalteradas.

Nas bolsas europeias a tendência também é de recuperação das perdas da véspera, com os mercados a serem confortados pela garantia de Donald Trump que o acordo com a China permanece "intacto".

Peter Navarro, diretor do Conselho Nacional de Comércio, disse numa entrevista à Fox News que o acordo de comércio com a China tinha morrido, levando as bolsas asiáticas a sofrer perdas acentuadas e os futuros sobre o S&P500 a registar uma queda máxima de 1,6%.

Donald Trump recorreu ao Twitter para corrigir as declarações do membro da sua administração, escrevendo que o acordo com a China "permanece intacto". Navarro veio posteriormente garantir que as suas declarações foram mal interpretadas, apesar de ter respondido afirmativamente a uma questão sobre se o acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo já tinha acabado.

As ações mais castigadas na primeira sessão da semana são agora as que lideram os ganhos. É o caso do BCP, que valoriza 1,25% para 0,1133 euros e também dos CTT. A empresa dos correios tinha ontem descido perto de 4% e hoje está a ganhar 1,43% para 2,13 euros.

Ainda a impulsionar o PSI-20 a Galp Energia avança 0,56% para 10,795 euros e a EDP soma 0,17% para 4,19 euros.