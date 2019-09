Biedronka age de acordo com a lei polaca".



Ainda nas quedas está a Pharol que desvalorizou 2,82% para os 10,34 cêntimos, atingindo mínimos de junho de 2016, e a Galp Energia que cedeu 0,84% para os 13,56 euros.





O Record noticiou que a SAD leonina se ia reunir esta terça-feira para decidir o futuro da liderança da equipa.

Desde o início do ano, os títulos da cotada já perdem mais de 20%. A multa da Autoridade da Concorrência, a descida dos juros diretores por parte do BCE (apesar da "prenda" que é o "tiering") e o processo que decorre sobre a operação na Polónia são fatores que pressionam as contas do banco.Também em forte queda continuaram os títulos dos CTT que desceram 3,83% para os 1,935 euros numa altura em que se vê um aumento da aposta na queda das ações por parte dos fundos (posições curtas). Além disso, os dados do Banco de Portugal indicam que o Banco CTT foi o mais reclamado no crédito à habitação em Portugal É de notar ainda a queda da Jerónimo Martins de 2,44% para os 15,39 euros após a notícia de que a autoridade da concorrência polaca recolheu informações que deram origem a suspeitas de uso indevido de vantagem comercial . Em relação, a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos afirmou que "aApenas duas cotadas escaparam às quedas nesta sessão. Foi o caso da Ibersol e da Ramada. No caso desta última, as ações valorizaram 1,33% para os 6,1 euros e acumulam três sessões de subidas.Fora do PSI-20, a Cofina, empresa que detém o Jornal de Negócios, desvalorizou 5,12% para os 48,2 cêntimos, eliminando os ganhos registados na segunda-feira. Nessa sessão os títulos subiram mais de 4% em reação ao anúncio do lançamento de uma OPA à Media Capital.Também fora do PSI-20, as ações do Sporting desceram mais de 8% numa altura em que o clube está sob nova pressão. Com quatro jogos consecutivos sem ganhar, a equipa caiu para sétimo classificado na Primeira Liga.Também a Europa está pintada de vermelho com as quedas dos setores turístico (que ontem tinha subido bastante), tecnológico e energético. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a desvalorizar mais de 0,5%."Os mercados europeus encerraram com perdas relevantes, com questões do foro político, quer nos EUA como também na Europa, a influenciarem o sentimento do investidores", explicam os analistas do BPI no comentário de fecho, referindo-se ao processo de impeachment a Donald Trump e o regresso do Parlamento britânico após a decisão do Supremo.(Notícia atualizada às 16h53 com mais informação)