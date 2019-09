No Velho Continente, o Parlamento britânico volta aos trabalhos depois de a decisão de suspensão do mesmo ter sido considerada "ilegal" pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, uma vez que impediu os deputados britânicos de escrutinar o Governo.Por cá, o banco BCP cai 0,75% para os 18,60 cêntimos, acompanhado no vermelho pela Galp, Jerónimo Martins e papeleiras. O banco liderado por Miguekl Maya atinge mínimos de abril de 2017. A petrolífera recua 0,59% para os 13,60 euros num dia em que o petróleo segue a mesma tendência e desce 1,14% para os 62,38 dólares. o aumento das reservas nos Estados Unidos, aliado à perspetiva de recuperação da produção saudita, estão a pressionar as cotações da matéria-prima.Entre as cinco cotadas que mais perdem estão ainda a Altri - em segundo no pódio - com uma desvalorização de 1,08% para os 5,97 euros. A Semapa posiciona-se pouco depois, com um deslize de 0,67% para os 11,82 pontos. Já a Jerónimo Martins mostra uma quebra de apenas 0,44% para os 15,70 euros.A travar maiores perdas está o grupo EDP, com a subsidiara das energias limpas a liderar os ganhos, subindo 0,41% para os 9,91 euros. Segue-se a EDP, somando 0,25% para os 3,56 euros.(Notícia atualizada às 08:18)