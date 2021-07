PSI-20 regressa aos ganhos com subidas de BCP e Galp. EDP derrapa 3%

Os analistas do Citigroup cortaram a recomendação para a EDP Renováveis de "comprar" para "neutral", refletindo os riscos que os ativos renováveis da empresa portuguesa e o seu "pipeline" futuro enfrentam, de acordo com uma nota citada pela Bloomberg.





No resto da Europa o sentimento é igualmente positivo depois de ontem a



Debaixo dos holofotes está também a decisão da Reserva Federal dos EUA, que Ayesha Khalid, o analista por detrás desta reavaliação, manteve o preço-alvo inalterado nos 21,4 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial ligeiramente acima de 1%, tendo em conta o valor do fecho da sessão de ontem.No resto da Europa o sentimento é igualmente positivo depois de ontem a CNBC dar conta que Pequim iria continuar a permitir que as empresas chinesas se continuassem a cotar nos EUA, terminando assim com a especulação responsável pela queda deste índice nos últimos dias.Debaixo dos holofotes está também a decisão da Reserva Federal dos EUA, que deu um novo "pequeno passo" a caminho da retirada dos estímulos monetários que criou para conter o impacto da atual pandemia , mas para já manteve tudo como está. Na reunião de dois dias que terminou quarta-feira, dia 29 de julho, Jerome Powell, líder da autoridade, optou por manter todos os apoios inalterados: 120 mil milhões de dólares em compras de ativos por mês e juros em mínimos históricos no intervalo entre 0% e 0,25%.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira com um ganho de 0,31% para os 5.5110,56 pontos, em linha com os ganhos registados no resto da Europa, nestes primeiros minutos de negociação, depois de a Fed ter mantido todos os estímulos em cima da mesa e de a China ter aliviado o seu "sell-off".Por cá, destacam-se os ganhos do BCP (1,08%) e da Galp (+1%), mas do lado contrário a EDP Renováveis perder 3,02%%. A empresa liderada por Miguel Stilwell sofreu esta manhã um revés com um corte de recomendação por parte do Citigroup.