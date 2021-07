PSI-20 fecha em alta, com Jerónimo Martins em máximos de 17 meses

A bolsa de Lisboa fechou a sessão em alta, a valorizar 0,49%, para 5.119,48 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 12 terminaram o dia a subir e 6 a cair.A Jerónimo Martins foi a cotada em destaque na sessão desta quinta-feira, depois de ter apresentado resultados semestrais após o fecho do mercado, esta quarta-feira. O lucro da Jerónimo Martins disparou 79% no primeiro semestre para 186 milhões de euros.A dona do Pingo Doce esteve a negociar em máximos de 17 meses e encerrou a somar 3,67% para 17,10 euros.Ainda no retalho, a Sonae, que divulga os resultados do semestre esta quinta-feira, valorizou 2,30% para os 82,45 cêntimos.Também o BCP avançou nesta sessão (1,66%), a cotar nos 12,28 cêntimos.Já na energia, as cotadas do grupo EDP encerraram a sessão no vermelho, com a Renováveis a ceder 2,27%, para 20,70 euros, num dia em que a empresa liderada por Miguel Stilwell sofreu um revés com um corte de recomendação por parte do Citigroup, divulgado na manhã desta quinta-feira. Já a casa-mãe, a EDP, cedeu 0,58%, a cotar nos 4,480 euros.Por seu lado, a Galp avançou 0,52%, fechando a sessão nos 8,468 euros.Nota ainda para a Ramada, que valorizou 3,45% nesta sessão, para os 6 euros. A Ibersol, responsável pelos restaurantes Pizza Hut e KFC em Portugal, apreciou-se em 3,17% para 5,86 euros.Fora do índice principal, a Greenvolt, que ontem apresentou contas , cedeu 0,74%, para 4,665 euros.(notícia atualizada)