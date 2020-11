PSI-20 sobe 5% em dia frenético na Europa. BCP dispara 10% e Galp avança mais de 7%

Brent está a disparar 8,42% para os 42,77 dólares, mas já chegou a valorizar 9,25%, o que representa a maior subida desde 5 de maio.

Até este anúncio, as bolsas europeias estavam a registar ganhos em torno dos 2%, animadas com a vitória de Joe Biden, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma vez que se espera que garanta mais estabilidade aos mercados, no futuro.