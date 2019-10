PSI-20 sobe com BCP a valorizar 1%. Novabase perde 10% ao descontar dividendo

A bolsa nacional está a valorizar 0,18% para os 4.930 pontos no arranque da sessão desta quinta-feira, 10 de outubro.



A nível internacional, os investidores aguardam pormenores sobre o regresso às negociações entre os EUA e a China cujas reuniões começam hoje. Nos últimos dias têm surgido alguns sinais de que possa haver um acordo parcial entre os dois países para estancar os impactos negativos que a disputa comercial está a ter em ambas as economias.



"Não obstante o fluxo contraditório de notícias em relação às relações sino-americanas, os mercados construíram a esperança que um acordo parcial poderá ser alcançado", assinalam os analistas do BPI no diário de bolsa.



Em Lisboa, 10 cotadas negoceiam em alta, 6 em baixa e 2 estão inalteradas. Um dos destaques é o BCP cujas ações sobem 1,05% para os 19,2 cêntimos.





Também em alta está a Mota Engil com uma subida de 2,18% para os 1,832 euros, a Jerónimo Martins com um aumento de 1% para os 15,2 euros, a Altri com uma valorização de 1,36% para os 5,2 euros, a Navigator com uma subida de 1,1% para os 3,116 euros e a Ramada com um aumento de 1,64% para os 6,18 euros.