5 coisas que precisa de saber para começar o dia

China e EUA regressam às negociações

Esta quinta-feira marca o primeiro de dois dias de encontros entre os representantes comerciais e responsáveis de topo dos EUA e da China. O vice-presidente chinês, Liu He, visita Washington para conversas bilaterais com os norte-americanos.

Os encontros acontecem numa altura em que se registam avanços e recuos nas declarações de ambas as partes, o que tem contribuído para uma grande volatilidade nas bolsas. Ontem foi divulgado que as autoridades chinesas vão chegar a Washington com uma proposta para comprarem mais 3,25 mil milhões de dólares em bens norte-americanos, o que ajudou a melhorar o sentimento dos investidores, que regressaram com mais confiança ao mercado acionista. No entanto, ao final do dia foi avançado que a China tem agora menos expectativas de um acordo comercial, o que arrefeceu o otimismo e fez com que Wall Street cedesse parte dos ganhos no fecho da sessão regular. No "after hours", as principais bolsas do outro lado do Atlântico entraram mesmo no vermelho.

Esta guerra comercial tem contribuído para o arrefecimento económico, um dos motivos que levou a Fed a cortar juros em julho e em setembro, podendo vir a tomar igual decisão na reunião deste mês. Nas atas ontem divulgadas, relativas à reunião de política monetária de 17 e 18 de setembro, os responsáveis do banco central norte-americano mostraram-se receosos com a evolução da atividade económica do país.





Sporting, BCP e Novo Banco reestruturam financiamento

A SAD do Sporting anunciou ontem à noite que foram formalizadas as alterações aos contratos de financiamento entre o Grupo Sporting e os bancos Millennium bcp e Novo Banco, com um "perdão" de 94,5 milhões de euros.