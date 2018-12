PSI-20 sobe mais de 1% em dia de recuperação na Europa

As praças norte-americanas registaram na quarta-feira o melhor desempenho em três anos. Esta valorização está a contagiar positivamente as praças europeias, incluindo Lisboa. O índice nacional sobe mais de 1%.

A bolsa nacional abriu no verde, naquela que é a primeira sessão depois da pausa para o Natal. O dia também deverá ser de ganhos no resto da Europa, isto depois de as praças norte-americanas terem registado a melhor sessão em três anos.

O PSI-20, o índice de referência nacional, está a valorizar 1,10% para 4.691,34 pontos, com 14 cotadas em alta e quatro em queda. A praça portuguesa interrompe assim três sessões consecutivas de quedas, em linha com o que tem acontecido no Velho Continente.

Os receios em torno da desaceleração económica mundial, das tensões comerciais (especialmente entre os EUA e a China) e da paralisação ("shutdown") parcial dos serviços federais norte-americanos têm contribuído para o pessimismo dos investidores.

Mas ontem o sentimento foi de optimismo. A ajudar ao bom desempenho de Wall Street esteve um conselho do presidente Donald Trump aos investidores: aproveitem para comprar acções, que ficaram a bons preços devido ao movimento generalizado de vendas. "Este sinal positivo dado por Wall Street poderá prevalecer no sentimento dos investidores do Velho Continente", referem os analistas do BPI, no Diário de Bolsa.

Por cá, a tendência também é de subida. Lisboa está a ser sobretudo impulsionada pelos ganhos de Galp Energia. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva está a ganhar 2,74% para 13,89 euros, depois de os preços do petróleo terem subido mais de 9% na quarta-feira.

Também o BCP está a contribuir para a valorização do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya está a subir 1,59% para 23,06 cêntimos. Isto enquanto a Jerónimo Martins avança 1,14% para 10,22 euros e a EDP soma 0,54% para 3 euros.

Entre as papeleiras, a Altri valoriza 1,28% para 5,55 euros, a Semapa ganha 1,89% para 12,96 euros e a Navigator sobe 0,79% para 3,554 euros.

A contrariar o sentimento positivo segue a EDP Renováveis. A energética liderada por Manso Neto recua 1,84% para 7,46 euros.

