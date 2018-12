Wall Street com melhor sessão em três anos. Dow dispara mais de 1.000 pontos na maior subida de sempre

O Dow Jones encerrou a somar 4,98% para 22.877,43 pontos, tendo sido a primeira vez na sua história que subiu mil pontos numa só sessão.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 4,96% para 2.467,76 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite disparou 5,84% para 6.554,35 pontos.

Com o desempenho desta quarta-feira, depois de terem estado encerrados ontem, os principais índices de Wall Street recuperam assim de uma desastrosa véspera de Natal – depois de terem vivido a pior semana em 10 anos.

Os receios em torno da desaceleração económica mundial, das tensões comerciais (especialmente entre os EUA e a China) e da paralisação ("shutdown") parcial dos serviços federais norte-americanos têm contribuído para o pessimismo dos investidores e para o movimento generalizado de vendas ("sell-off").

Mas hoje o sentimento foi de optimismo. A ajudar ao bom desempenho de Wall Street esteve um conselho do presidente Donald Trump aos investidores: aproveitem para comprar acções, que ficaram a bons preços devido ao movimento generalizado de vendas.

"Temos empresas – as maiores do mundo, que estão a ter um grande desempenho", disse o presidente dos Estados Unidos aos jornalistas na Casa Branca. "Têm apresentado números recorde. Pelo que penso que esta é uma tremenda oportunidade para comprar. É mesmo uma grande oportunidade para comprar" acções, afirmou Trump.

Após as declarações de Trump, a Bloomberg foi analisar em que níveis se encontram os múltiplos de mercado de Wall Street. E constatou que a recomendação do presidente dos EUA até pode fazer sentido.

É que o PER (rácio que mede a relação entre a cotação e o lucro por acção) está no nível mais reduzido desde 2013. As cotadas do S&P500 estão a transaccionar a cerca de 13 vezes os lucros estimados para os próximos anos e também reduziram de forma substancial o prémio com que transaccionavam face às pares europeias no início do ano. Isto numa altura em que se mantém intacta a perspectiva de aumento nos lucros das empresas norte-americanas.

A análise da Bloomberg também mostra que as ocasiões anteriores em que Wall Street transaccionou com um PER tão reduzido representaram boas oportunidades de compra. Foi o que aconteceu no quarto trimestre de 2013, pois quem entrou no mercado nessa altura de desempenhos negativos, está agora a acumular um ganho de 56%.





Um dos grandes destaques da sessão desta quarta-feira foi a Amazon. A empresa de comércio electrónico fechou a escalar 9,45% para 1.470,90 dólares, impulsionada pelas boas vendas nesta época natalícia.