PSI-20 tem a maior subida intradiária desde janeiro do ano passado

"Muitos investidores esperam uma política fiscal e monetária, mas ninguém sabe exatamente qual será a dimensão do novo conjunto de medidas. O presidente Trump continua a exigir que o Federal Reserve prossiga com cortes significativos, enquanto o presidente do BCE Lagarde também quer uma reação sólida dos bancos centrais", escreveu Pierre Veyret, analista da ActivTrades, numa nota enviada ao Negócios.Acrescentou que "a recuperação atual de muito curto prazo, de ativos de risco, já pode ter sido impulsionada pelas altas expectativas dos investidores em relação a esta reunião financeira. No entanto, chefes financeiros e bancos centrais ainda são capazes de superar as expetativas em relação ao novo conjunto de medidas fiscais e monetárias, o que poderia surpreender os traders e elevar ainda mais os mercados de ações em todo o mundo"O banco central da Austrália chegou-se mesmo à frente e cortou a taxa de juro em 25 pontos base na sua reunião de política monetária desta terça-feira.Hoje, também o Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa - subiu mais de 3% e teve o maior ganho intradiário desde junho de 2016, com todos os setores a valorizar. Destaque para os ramos que têm sido mais afetados pelo coroavírus, como o setor dos transportes e do turismo, com as companhias aéreas Os preços do petróleo também recuperam e seguem pela segunda sessão a valorizar. O Brent avança 2,91% para os 53,41 dólares por barril e o norte-americano WTI ganha 3,36% para os 48,32 dólares, numa semana em que os ministros dos membros da OPEP + (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados) se reúnem em Viena, na Áustria.

O índice PSI-20 subiu 2,88% durante a manhã desta terça-feira, dia 3 de março, o que representa a maior subida intradiária desde janeiro do ano passado, num dia em que os mercados europeus dão sinais de recuperação após as grandes quedas da última semana.Todas as cotadas da bolsa nacional estão a negociar em território positivo, mas entre as que mais valorizam destacam-se os CTT - Correios de Portugal, com um ganho de 4,27%, e também a Navigator com uma valorização de 3,91%. A subir estão também BCP (+2,51%), Galp (+3,40%) e a EDP (3,22%).Esta boa prestação nacional acompanha os sinais de recuperação nas congéneres europeias, num dia em que que realiza a conferência do G7, que junta as economias mais industrializadas do mundo. Os investidores estão também atentos à atuação dos bancos centrais em todo o mundo, depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu terem aberto a porta a estímulos que combatam o impacto económico da epidemia Covid-19.